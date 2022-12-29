Жеребцов, обвиняемый в покушении на мошенничество на 9 миллионов, покинул Сыктывкар

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Бывший руководитель Центра развития предпринимательства Сергей Жеребцов, обвиняемого в покушении на мошенничество на сумму более 9 миллионов рублей, покинул Сыктывкар. Он вылетел в Москву.

Как сообщалось ранее, суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения фигуранту. Обвиняемому запретили определенные действия. Суд учитывал характеристику личности Жеребцова и обстоятельства преступления. В суде считают, что другая мера пресечения, не будет гарантировать надлежащее поведение обвиняемого.

Как передает БНК, следствие разрешило фигуранту покинуть столицу Коми «по семейным обстоятельствам».

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