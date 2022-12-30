Житель Коми убил своего друга ударом табурета и утопил тело в проруби

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В отношении 56-летнего жителя села Брыкаланска утверждено обвинительное заключение об убийстве, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры Коми.

По предоставленным данным, преступление произошло в марте 2022 года, когда фигурант уголовного дела распивал алкоголь со своим знакомым. Во время посиделок между ними произошла ссора, которая привела к тому, что обвиняемый схватил табурет и ударил им своего оппонента по голове.

От полученной травмы пострадавший скончался на месте. Злоумышленник водрузил его тело на сани и утащил к реке, где утопил убитого в проруби. Дело будут рассматривать в Ижемском районном суде.

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