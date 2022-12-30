В Ухте на переходе сбили пешехода

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Очевидцы сообщили в социальных сетях о ДТП в Ухте. Сообщается, что на пешеходном переходе сбили женщину.
По предварительным данным, авария произошла на Набережной улице. В настоящий момент пострадавшая находится в больнице. Подробности ЧП уточняются.
– И почему я не удивлена. Там автомобилисты едут, как по Парижу доски летят, а пешеходы идут со скоростью самой медленной черепахи, – прокомментировали очевидцы.
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