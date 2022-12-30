В бюджет Коми поступило в виде дивидендов 175,2 млн рублей

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В 2022 году в бюджет республики поступило 175,2 млн руб. доходов в виде дивидендов по акциям, сообщили в пресс-службе комитета имущественных отношений.

По предоставленным данным, объем перечисленных дивидендов увеличили государственные компании. Объем доходов также увеличился за счет участия в уставных капиталах хозяйственных обществ. В ведомстве уточнили, что объем доходов увеличен на 2,7 млн рублей.

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