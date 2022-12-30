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НовостиПроисшествия30 декабря 2022 6:19

В Коми женщина попала в больницу из-за буксировочного троса

Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба Следственного комитета

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В четверг, 29 декабря, в Ухте на пешеходном переходе от буксировочного троса пострадала женщина. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 16.50. 51-летний мужчина ехал за рулем грузовика Mitsubishi Canter по набережной Газовиков в сторону проспекта Космонавтов. При этом машина буксировала на гибкой сцепке автомобиль Mazda. В районе дома №4/2 переходила дорогу 49-летняя женщина. Из-за буксировочного троса она получила переломы правой плечевой кости и левой лодыжки. Пострадавшую увезли в больницу.

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