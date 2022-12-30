В Сыктывкаре резко увеличится число экипажей ДПС в новогодние праздники

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В Сыктывкаре на улицы выйдут дополнительные экипажи ДПС. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми. В ведомстве уточнили, что инспекторы усилят контроль за соблюдением правил дорожного движения в период новогодних каникул.

В первую очередь, сотрудники ГИБДД будут выявлять пьяных за рулем. В министерстве рассказали, что именно ДТП, совершенные в нетрезвом состоянии, приводят к наиболее тяжелым последствиям.

— Главная цель предновогодних рейдов — исключить из дорожного трафика нетрезвых автолюбителей и не допустить грубых нарушений ПДД – тем самым превентивно предотвратить трагедии на дорогах, сохранив жизни людей, — рассказали в ГИБДД.

На улицы городов уже с 29 декабря вышли дополнительные наряды ДПС, патрулирование проводится в местах массового скопления людей: на подъездах к торговым центрам, местам отдыха и развлечений, где возможно возникновение транспортных заторов и аварийных ситуаций.

Усиленный режим несения службы сотрудниками ГИБДД продлится вплоть до окончания новогодних праздников.

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