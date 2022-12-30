В Сыктывкаре стоматолог оставил кусок сверла в зубе пациента

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В Сыктывкаре местный житель требовал заплатить ему сотни тысяч рублей за моральный вред, который ему причинили в городской стоматологии. По словам мужчины, во время лечения больного зуба врач оставил кусок сверла, который мог привести к тяжелым последствиям. Пациенту пришлось долечиваться в другой клинике и неоднократно проходить рентген-исследование.

Сыктывкарец утверждал, что рентген-лучи могли плохо сказаться на его здоровье, а кусок сверла мигрировать по организму, приведя к осложнениям. Свои страдания мужчина оценил в 300 тысяч рублей, однако городской суд в разы уменьшил сумму.

Как сообщает пресс-служба сыктывкарского суда, в процессе выполнения операции по удалению зуба имел место дефект оказания медицинской (стоматологической) помощи - отламывание бора. Суммарная доза облучения истца в результате проведенных ему рентгенологических обследований составила 0,087 мЗв, что не превышает допустимую дозу облучения. В связи с тем, что в медицинской документации отсутствуют сведения, подтверждающие ухудшение состояния здоровья пациента, эксперты пришли к выводу об отсутствии причинения вреда здоровью.

— Руководствуясь положениями ст. 41 Конституции Российской Федерации, учитывая результаты проведенной по делу экспертизы, суд взыскал с Республиканской стоматологической поликлиники компенсацию морального вреда в размере девяти тысяч рублей, в удовлетворении требований к Министерству здравоохранения РК отказано, — заключили в суде.

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