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НовостиПроисшествия30 декабря 2022 10:34

В Коми 19-летний пьяный водитель УАЗ вылетел в кювет

Источник:kp.ru
Фото: УГИБДД МВД по Коми

Фото: УГИБДД МВД по Коми

В Ижемском районе Коми 19-летний водитель УАЗ вылетел в кювет. Авария произошла 29 декабря во втором часу ночи.

По данным пресс-службы республиканской Госавтоинспекции, на 2 км трассы Ижма - Усть-Цильма молодой человек не справился с управлением авто и съехал в кювет, где машина опрокинулась. Прибывшие на место инспекторы ДПС обнаружили, что водитель был пьян.

В результате ДТП сам нарушитель получил лишь ссадину губы. У 34-летнего пассажира диагностированы ушибленная рана лба и ссадина поясничной области. От более тяжких травм находившихся в УАЗе людей спасли пристегнутые ремни безопасности.

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