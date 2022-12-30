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НовостиПроисшествия30 декабря 2022 10:45

В Сыктывкаре 26-летний парень убил свою собутыльницу

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Сыктывкар 26-летнего молодого человека подозревают в убийстве 54-летней женщины. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла поселка Нижний Чов. Парень выпивал с женщиной в квартире на улице Магистральной. В какой-то момент злоумышленник схватил нож и ударил собутыльницу в бедро. В результате пострадавшая скончалась на месте от массивной кровопотери. Подозреваемого задержали и заключили под стражу.

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