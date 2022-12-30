В Коми будут судить бывшего вице-премьера

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Бывшего заместителя председателя правительства Коми Константина Ромаданова обвиняют в злоупотреблении полномочиями, повлекшем за собой тяжкие последствия. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

С 2007 года по 2015 год Ромаданов занимал различные должности. Он руководил службой Коми по тарифам, а также был заместителем председателя регионального правительства. С 2011 года по 2015 год Ромаданов организовал с другими людьми незаконную схему обогащения за счет необоснованного завышения тарифов на электроэнергию. Она поставлялась при участии ООО «Региональная сетевая компания» и «Энерготрейд».

По завышенной цене эти компании покупали у аффилированных организаций-посредников покупили электрооборудование. Однако фактически его приобретали у изготовителей по отпускной цене. Далее «Региональная сетевая компания» подавала в службу о тарифах документы о затратах, и предприятию устанавливали завышенные тарифы на электроэнергию. Сумма ущерба составила 168 миллионов рублей. Уголовное дело направили в суд.

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