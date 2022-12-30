Жительница Коми пыталась передать в СИЗО сим-карту в пачке сигарет

Фото: архив КП

Жительница Воркуты пыталась передать обвиняемому в СИЗО сим-карту в пачке сигарет. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСИН по Коми.

Инспектор досматривал передачи и обнаружил сим-карту. Она была спрятана под фольгой в пачке из-под сигарет. Передавать сим-карты обвиняемым в следственных изоляторах запрещено. Поэтому на воркутинку завели административное правонарушение. Жительнице Заполярья грозит штрафа в размере от 3 тысяч до 3 тысяч рублей с конфискацией сим-карты.

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