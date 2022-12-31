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НовостиОбщество31 декабря 2022 5:57

Стали известны результаты исследования проб воздуха рядом с тлеющим полигоном в Воркуте

Источник:kp.ru
Фото газеты "Заполярье"

Фото газеты "Заполярье"

В Воркуте произошло в ночь с 26 на 27 декабря локальное возгорание на полигоне мусорных отходов. Местные жители испугались, что с ветром принесет к жилым домам и опасные вещества. Региональный Роспотребнадзор же поспешил успокоить воркутинцев, сообщив результаты исследований.

Согласно экспертизе, в воздухе нет превышения содержания аммиака, сероводорода, диоксида серы, оксида углерода, формальдегида. Все соответствует гигиеническим нормам, заверяют специалисты.

- По результатам лабораторных исследований проб атмосферного воздуха, отобранных 29 декабря на территории ближайшей жилой застройки в Воркуте, содержание загрязняющих веществ (аммиака, сероводорода, диоксида серы, оксида углерода, формальдегида) не превышает гигиенические нормативы для атмосферного воздуха городских и сельских поселений, обеспечивающих их безопасность для здоровья населения, - уточнили в ведомстве.

Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Республике Коми.

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