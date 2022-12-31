В Коми родителям школьников напомнили о «комендантском часе»

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В Коми в новогодние праздники будет действовать комендантский час. О нем родителям школьников напомнили в образовательных учреждениях.

Так, детям запрещено находиться вне дома с десяти вечера до шести утра. Исключение: если ребенок в сопровождении родителей или опекунов.

За нахождение несовершеннолетних в ночное время в общественных местах родителям могут вынести предупреждение или наложить штраф в размере от 100 до 500 рублей, за повторное нарушение - от 1 000 рублей до 2 000 рублей.

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