С 1 января жители Коми не смогут оплачивать госпошлину с 30-процентной скидкой

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С 1 января 2023 года в России перестает действовать скидка на оплату госпошлины. Об этом сообщает пресс-служба Минфина. Напомним, размер скидки составлял 30 процентов.

Граждан страны сразу предупреждали, что мера будет временной. Скидка на госпошлину для физических лиц действовала с 2017 года.

— Поскольку предложений о ее продлении не поступало, то доходная часть проекта федерального бюджета на 2023–2025 годы сверстана с учетом отмены этой скидки, — сообщили в пресс-службе Минфина.

Добавим, что 50-процентная скидка на оплату автомобильных штрафов остаётся прежней.

— На портале «Госуслуг» со скидкой также можно оплачивать автомобильные штрафы. Скидка в 50% дается не только тем, кто платит через портал, а всем, кто погашает штрафы за нарушение ПДД в течение 20 дней. Если срок соблюдается, скидка учитывается автоматически. Причем у этой скидки нет срока действия, она установлена ст. 32.2 КоАП, — напомнили жителям России.

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