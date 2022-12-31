Жителям Коми рассказали, как не переесть за праздничным столом

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Как жителям Коми не переесть за новогодним столом и не нанести ущерб своему здоровью, рассказала главный внештатный гастроэнтеролог Минздрава Коми Нина Тудос. По словам специалиста, есть несколько правил, которые помогут избежать неприятностей в праздничную ночь.

Тудос рекомендует получать удовольствие от еды и не налегать на блюда из повседневной жизни. Также в течение всего дня придерживайтесь обычного распорядка дня: ешьте, когда привыкли, и не ограничивайте себя весь день.

- Люди склонны в предвкушении застолья не есть целый день. Это приводит к тому, что в первые 5-10 минут праздника вы без разбора запихиваете в себя еду, не ощущая ее вкуса и не получая удовольствия. Придите на праздник слегка голодным – это позволит вам трезво оценить предложенные деликатесы и съесть то, что вас особенно привлекает, - говорит врач.

Также не спешите во время еды, а трапезничайте медленно, со вкусом. Не стоит забывать и про активности: танцуйте, общайтесь с гостями, предложите свою помощь при уборке блюд со стола. И помните про питьевой режим, напоминает специалист.

- На новогоднем столе обычно зашкаливает количество белковых продуктов: рыба, икра, мясо, курица или индейка, сыры и морепродукты. Смешивание их в большом количестве может спровоцировать тяжесть в желудке и плохое самочувствие. Чтобы избежать этого, разделяйте их временными интервалами, - заключила Нина Тудос.

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