Из-за непотушенной сигареты в Ухте загорелся жилой дом: 22 человека были эвакуированы

Фото: пресс-служба МЧС по Коми

В ухтинском поселке Ярега произошел крупный пожар в жилом многоквартирном доме. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Коми, возгорание было зафиксировано накануне, 30 декабря, на улице Строителей.

По словам очевидцев, в половине восьмого вечера загорелась одна из квартир. Жильцы дома поспешили покинуть свои жилища и ждать пожарных на улице.

- На момент прибытия первого пожарного расчета из дома самостоятельно эвакуировались 22 человека. Возгорание было ликвидировано в 19:55. Пострадавших людей нет. В результате пожара повреждено окно на площади два квадратных метра, - уточнили в МЧС.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

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