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НовостиОбщество1 января 2023 8:53

Жителям Коми объяснили, как скажется на выплатах объединение ПФР и ФСС

Источник:kp.ru
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

С 1 января 2023 года в России объединят ПФР и ФСС. Об этом сообщается на портале Госуслуг.

Уточняется, что пенсионный фонд и фонд соцстрахового теперь будут носить название СФР. Объединенный фонд будет включать в себя более 100 социальных сервисов. Предполагается, что данное решение позитивно скажется на качестве обслуживания.

- Объединение фондов поможет упростить получение мер поддержки и повысить качество обслуживания. При этом поданные заявления рассмотрят в срок, график и суммы назначенных выплат не изменятся, - заверили граждан.

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