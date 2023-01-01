Мальчик из Корткероса стал первым новорожденным в 2023 году в Коми

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В Коми первым новорожденным стал мальчик из Корткеросского района республики. Малыш появился на свет 1 января в 0:18. Ребенок стал третьим в теперь уже многодетной семье. Мальчик родился настоящим богатырем: его вес 4,28 кг и рост 53 см.

Чуть позже появилась на свет и девочка, которую приняли врачи перинатального центра Коми. На долгожданной бирочке красовались цифры: 1 января 2:20. Вес - 3,92 кг, рост - 57 см.

Как сообщает издание «Комиинформ», всего за новогоднюю смену с 31 декабря на 1 января прошли семь родов, из них двое - с начала Нового года.

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