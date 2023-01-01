В новогоднюю ночь во время пожара погиб 59-летний мужчина

Фото: архив "КП"

В Сосногорском районе Коми пожар унес жизнь мужчины. О трагедии сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

В ведомстве уточнили, что смертельный пожар вспыхнул в половине второго в посёлке Поляна на Заречной улице. Позвонившие в службу спасения очевидцы рассказали, что горит хозяйственная постройка и огонь быстро распространяется.

Прибывшие на место спасатели потушили огонь в шестом часу утра. На пепелище сгоревшего здания было обнаружено тело. Оказалось, что погибшим является 59-летний местный житель.

По предварительным данным, трагедия произошла из-за нарушения требований пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Такой мальчишка замечательный»: в Тюмени перестало биться сердце 14-летнего подростка из Коми (подробности)