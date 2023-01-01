15 районов Коми накроет сильный снегопад

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В Коми ухудшатся погодные условия. Об этом предупреждают республиканские синоптики. По их данным, регион накроет сильный снегопад.

Обильные осадки начнут выпадать около шести вечера 1 января. Опасная погода ожидается сразу в 15 районах Коми, уточнили метеорологи.

— С 18 часов 1 января до 6 часов утра 2 января ожидаются сильный снег (6 мм и более). Районы: Прилузский, Койгородский, Сысольский, Сыктывдинский, г. Сыктывкар, Усть-Вымский, Удорский, Княжпогостский, Ухтинский, Сосногорский, Ижемский, Троицко-Печорский, Усть-Куломский, Корткеросский, Усть-Цилемский, — говорится в штормовом предупреждении.

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