Жителей Коми предупредили об ультраполярном вторжении

Фото: архив "КП"

Ультраполярное вторжение ожидается в ближайшие дни в Коми. На языке метеорологов это значит, что республику ждёт резкое кратковременное потепление, а затем внезапное похолодание с аномальными морозами.

По словам синоптиков, температура воздуха, опустившись до значения «крепкие морозы», остановится, а столбик термометра будет продолжать показывать похолодание.

— На крайнем юге столбики термометров даже могут вплотную подобраться к 0С отметке, но тут же начнёт холодать — с отходом циклонического вихря на юго-восток, с северо-востока начнёт «опускаться» антициклон с очень студёным воздухом. С 3 января морозы будут уверенно крепнуть. И уже от Воркуты до Сыктывкара, даже до Объячево, фон примерно одинаков: и ночью, и днём -20...-27, — предоставили прогноз синоптики.

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