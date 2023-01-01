В новогоднюю ночь врачи скорой помощи разбудили 23 спавших в снегу сыктывкарца

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В Сыктывкаре 23 человека были обнаружены спящими в снегу в новогоднюю ночь. О них врачам сообщили неравнодушные очевидцы.

\На все вызовы выезжали врачи, чтобы оценить состояние сыктывкарцев. Как уточнили в Территориальном центре медицинских катастроф Республики Коми, все они были пьяны и в госпитализации не нуждались.

— Рекомендуем не злоупотреблять алкоголем в новогодние праздники, тем более, перед выходом на улицу. Прогулка может закончиться обморожением и другими последствиями для здоровья, — цитирует издание «Комиинформ» специалистов центра.

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