Как жители Коми будут отдыхать в 2023 году

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Стало известно, как жители Коми отдохнут в 2023 году. Согласно производственному календарю, в России начались самые длинные каникулы — новогодние. Они продлятся до 8 января.

Следующие продолжительные выходные ждут жителей республики в феврале в честь Дня защитника отечества — с 23 по 26 февраля. Из длительность продиктовано тем, что 1 и 8 января выпали на субботу и воскресенье, их перенесли на февраль и май.

— Выходные с 1 и 8 января, которые придутся на воскресенья, будут перенесены на 24 февраля и 8 мая 2023 года соответственно, — пояснили в Минтруда.

Благодаря переносам, в России будут долгие четырехдневные выходные и с 6 по 9 мая. Также по три дня будем отдыхать с 29 апреля по 1 мая, с 10 по 12 июня и с 4 по 6 ноября. 8 марта, которое в 2023 году придется на среду, будет отдельным выходным днем.

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