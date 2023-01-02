В Новый год перестало биться сердце бухгалтера Печорской ЦРБ

Фото из личного архива

В Печоре скончалась бухгалтер Печорской ЦРБ Марины Вокуевой. О ее смерти сообщили близкие в социальных сетях. Сердце женщины перестало биться накануне, 1 января.

— Мы навсегда запомнили её неуемную жизненную энергию, доброту, взаимопонимание, жизнерадостность. Светлая память о нашей Маришке сохранится в наших сердцах, — написали ее коллеги.

Смерть женщины тронула многих горожан. Они в один голос твердят, каким замечательным человеком была Марина Тимофеевна, и не могут поверить в ее скорую кончину.

— Мариночка, как так, не могу поверить, что я тебя больше не увижу и не услышу, ты была человеком с большой буквы, всегда была готова на помощь в любую минуту прийти, поддержать, твоё неподражаемое чувство юмора, сколько планов было…Ясных облачков тебе, светлая память, — написала знакомая умершей.

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