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НовостиОбщество2 января 2023 14:07

В Коми нашли пропавшего на реке Печоре 30-летнего рыбака

Источник:kp.ru
Фото: pxhere.com

Фото: pxhere.com

В Коми во время поездки на снегоходе пропал 30-летний печорец. Мужчина отправился за дровами и проверить крючки на реке, однако домой не вернулся.

Оказалось, что мужчина попал в снежную ловушку и не смог из нее выбраться: снегоход с санями провалились в овраг и застряли. После того, как рыбак не вернулся домой, его хватились.

Как сообщает издание «Комиинформ», сотрудники Печорского аварийно-спасательного отряда «Спас-Коми» Комитета ГО и ЧС нашли мужчину, извлекли технику пострадавшего из снежного плена и сопроводили по льду реки на правый берег.

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