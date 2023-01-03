Пенсии жителей Коми с 1 января вырастут на 4,8%

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В России проиндексируют страховые пенсии. С 1 января 2023 года их размер увеличится на 4,8%. В среднем пенсионеры страны будут получать более 21,8 тысяч рублей.

Также вырастет и размеры МРОТ и прожиточного минимума. С начала года рост составил 6,3% и 3,3%, напомнили в Минтруда.

- Ежегодно индексация пенсий, прожиточного минимума и МРОТ проводится с 1 января. Но в условиях высокой инфляции 2022 года было принято решение провести поэтапное повышение основных социальных выплат. С 1 июня 2022 года пенсии, прожиточный минимум и МРОТ были увеличены на 10%. В условиях роста цен это позволило оперативно поддержать доходы граждан. С 1 января 2023 года - второй этап увеличения этих выплат. В целом по итогам двух этапов - пенсии, прожиточный минимум и МРОТ выросли выше уровня фактический годовой инфляции, - подчеркнул министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

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