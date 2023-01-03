В Коми подтвердили более 420 фактов заражения свиным гриппом

Фото: архив "КП"

В Коми за эпидсезон свиным гриппом официально заболели более 420 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора республики. По данным ведомства, всего был диагностирован 551 случай заболевания гриппом, 77% из которых приходится на H1N1.

Всего за 52 календарную неделю с симптомами ОРВИ к врачам обратились более 13,5 тысяч жителей Коми, шесть тысяч из которых — дети. Специалисты отмечают, что интенсивность заражения стремительно снижается.

— Интенсивный показатель заболеваемости – 165,2 на 10 тысяч населения, что на 28,4% ниже, чем за предыдущую неделю. Снижение показателя заболеваемости отмечается во всех возрастных группах населения, — уточнили специалисты.

Наибольшие темпы снижения заболеваемости ОРВИ и гриппом за прошедшую неделю наблюдаются в возрастных группах детей школьного возраста (на 53,2%) и дошкольников 3-6 лет (на 30,1%), чему способствовало активное разобщение (закрытие групп в ДОУ на карантин), прерывание учебного процесса. Среди взрослых уровень заболеваемости снизился на 18%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мальчик из Корткероса стал первым новорожденным в 2023 году в Коми (подробности)