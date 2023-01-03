В Воркуте 4 января простятся с известным фотографом Алексеем Резниченко

Фото из личного архива

В Воркуте похоронят умершего на 53-ем году жизни фотохудожника Алексея Резниченко. Мужчина умер в последние дни декабря. Подробности о прощальной церемонии сообщила вдова фотографа и блогера Светлана.

По ее словам, похороны пройдут 4 января. Прийти проститься с Резниченко будет возможно в ритуальном зале морга с 10:30 до 11:00. Также будет организовано второе прощание, в Ростове, которое состоится 6 января в 15:00 в городском ритуальном центре по Ленинской улице, дом 42/19.

Напомним, мужчина скоропостижно скончался 27 декабря. В Воркуте Алексей Резниченко был широко известен: он снимал городские мероприятия, «охотился» за полярным сиянием и пейзажами. Фотограф не раз выставлялся на различных выставках.

У мужчины остались трое детей.

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