Три человека погибло в огне во время новогодних праздников

Фото: пресс-служба МЧС по Коми

В Коми три человека погибли во время пожаров, которые произошли во время новогодних каникул. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

В ведомстве рассказали, что первой жертвой стихии стал житель Сосногорского района, который скончался в новогоднюю ночь из-за неисправной печи. Его тело было обнаружено в сгоревшей хозпостройке.

Также двое погибших было в Сыктывкаре и посёлке Визиндор. Обе трагедии объединяло то, что пожар вспыхнул из-за непотушенной сигареты.

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