В Ухте осужденного на длительный срок мужчину вылечили от гепатита С

Фото: пресс-служба УФСИН России по Республике Коми

В Ухте от гепатита С вылечили осужденного на 12 лет мужчину. Житель Коми отбывает наказание в колонии №19. Во время нахождения в тюрьме выяснилось, что у него тяжелая болезнь, которую надо срочно лечить.

Мужчине была назначен медикаментозный курс и вскоре он начал поправляться. Осужденный поспешил поделиться хорошими новостями с родителями, которые очень за него переживали. Отец мужчины даже решил написать письмо-благодарность врачам колонии.

– Суть моего письма – это больше письмо-благодарность медицинским работникам колонии, начальнику колонии и в целом региональному управлению ФСИН. Дело в том, что у нашего сына срок 12 лет. И когда мы узнали, что у него обнаружили болезнь гепатит С, мы с женой были в шоке. Срок огромный, болезнь серьезная и, если честно, мы уже и не надеялись больше увидеть его. Мы давно пенсионеры, нам обоим уже далеко за 60. Мы думали, что в местах лишения свободы таких больных лечат, как говорится в народе, кое-как.

Но вот осенью этого года сын позвонил и сказал, что ему назначили медикаментозную терапию от гепатита С. И у нас появилась надежда, что сына вылечат. И вот в декабре после окончания курса лечения он сдал анализы, и результаты анализов у него хорошие.

Вы знаете, какие радостные чувства мы испытали после его звонка! Вот поэтому мы и решили написать это письмо. От лица своей семьи за проявленную чуткость к людям в местах лишения свободы выражаем огромную сердечную благодарность всем сотрудникам. Помощь ваша была необходима, как воздух. Мы получили ее. Благодарим вас, большое человеческое спасибо. Многие люди забыли понятие сострадание, а у вас его в избытке, – говорится в письме.

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