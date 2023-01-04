В Коми приняли решение полностью закрыть несколько поселков

Фото: пресс-служба администрации Воркуты

Глава Воркуты Ярослав Шапошников сообщил о планах на 2023 год, среди которых, в том числе, закрытие поселка Комсомольский. Решение принято из-за оттока населения. В настоящий момент уже закрыт еще один поселок Советский, власти полностью отключили его от коммуникаций.

В последний месяца из Комсомольского начали переселение местных жителей в Воркуту. В 2023 году планируется переселить также жителей Заполярного.

Шапошников отметил, что численность Воркуты сократилась за последние годы на 74 тысячи человек, местные жители бросают свои квартиры, в результате чего количество пустующих помещений неукротимо растет. В настоящий момент в городе около пяти тысяч таких квартир.

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