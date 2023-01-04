Житель Коми выиграл в лотерею миллион рублей

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После новогоднего розыгрыша один из счастливчиков, купивших лотерейный билет, из Коми стал миллионером. Об этом сообщили в пресс-службе «Столото».

Результаты объявлены по итогам новогоднего 1473 тиража «Новогодний миллиард». Всего в регионе были куплены 44 544 билета. В общей сумме они принесли обладателям более 9 млн рублей. Помимо получившего миллион, есть еще один житель, который выиграл 423 тысячи рублей.

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