В Коми 784 местных жителя получили матпомощь на газификацию

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Минтруда и соцзашиты Коми проинформировал, что в республике по итогам 11 месяцев 2022 года материальную помощь на газификацию жилья получили 784 человека. В ведомстве отметили, что размер матпомощи увеличен до 100 тысяч рублей. Количество получателей по сравнению с 2021 годом выросло более, чем в два раза, тогда помощь была оказана 314 местным жителям.

По словам руководителя ведомства Екатерины Грибковой, выделенные средства можно использовать на строительство и проектирование газопровода в пределах участка.

Кроме того, увеличено число получателей, теперь матпомощь могут получить малоимущие, одинокие пенсионеры, дети с двумя и более детьми, неполные семьи с ребенком, семьи с детьми-инвалидами, участники ВОВ, семьи с супругами не старше 35 лет, молодые специалисты, которые работают в селе, участники СВО и жители сел.

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