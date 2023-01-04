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НовостиОбщество4 января 2023 13:00

«Опять страх»: к жителям поселка в Коми пришел волк

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Жители Сосновой поляны под Сыктывкаром сообщили, что в их поселке снова объявился волк. По предоставленным данным, ЧП произошло 2 января. Очевидцы обратились ко всем с просьбой быть осторожнее и не отпускать своих собак на самовыгул.

– Берегите своих собак, закрывайте на ночь, не отпускайте на самовыгул, только ваше благоразумие может остановить выход хищника в посёлок, – отмечается в сообщении.

По словам автора, волки перестанут заходить в поселок, если там не будет еды. Просьба беречь своих домашних питомцев связана в частности с этим.

Опять страх, только успокоились, – прокомментировала местная жительница.

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