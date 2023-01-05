В ухтинской больнице за 32,6 миллиона рублей отремонтируют морг

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В Ухтинской городской больнице отремонтируют патологоанатомическое отделение, на эти цели планируют потратить 32,6 миллиона рублей. Соответствующая информация опубликована портале госзакупок.

Патологоанатомическое отделение находится на улице Павлова в Шудаяге. Начальная стоимость закупки составляет 32,6 миллиона рублей. Подать заявки можно до 12 января, а спустя четыре дня будет определен подрядчик. Ремонт нужно сделать к 30 мая. В морге приведут в порядок системы вентиляции и отопления, наружные сети канализации, окна, двери, витражи, фасад и крышу.

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