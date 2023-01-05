Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-31°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 января 2023 5:55

В ухтинской больнице за 32,6 миллиона рублей отремонтируют морг

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Ухтинской городской больнице отремонтируют патологоанатомическое отделение, на эти цели планируют потратить 32,6 миллиона рублей. Соответствующая информация опубликована портале госзакупок.

Патологоанатомическое отделение находится на улице Павлова в Шудаяге. Начальная стоимость закупки составляет 32,6 миллиона рублей. Подать заявки можно до 12 января, а спустя четыре дня будет определен подрядчик. Ремонт нужно сделать к 30 мая. В морге приведут в порядок системы вентиляции и отопления, наружные сети канализации, окна, двери, витражи, фасад и крышу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

До 2025 года в Сыктывкаре отремонтируют девять школ (подробности)