Из-за морозов коммунальщики Сыктывкара работают в режиме повышенной готовности

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

Из-за морозов коммунальные предприятия Сыктывкара работают в режиме повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На ближайшие дни в столицу Коми пришли 30-ти градусные морозы. В настоящее время в Сыктывкаре нет плановых и аварийных отключений. В морозы проведение всех плановых ремонтных работ, в том числе земляных, должно быть приостановлено. Исключениями могут быть только устранение аварий и предаварийных ситуаций. Отключать отопление и воду в домах запрещено.

Руководителям управляющих компаний и предприятий ЖКХ поручили мобилизовать все имеющиеся ресурсы, чтобы обеспечить бесперебойную работу всех коммунальных служб.

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