В Коми водитель автобуса оставил пассажиров мерзнуть в 30-градусный мороз

Фото: архив КП

Из-за водителя автобуса несколько пассажиров не смогли уехать из Микуня в Сыктывкар в 30-градусный мороз. Об этом сообщили местные жители.

В четверг, 5 января, последний автобус «Комиавтотранса» уехал без пассажиров, и они не смогли уехать в столицу Коми. На кассе рассказали, что водитель сообщил о поломке и не стал дожидаться людей, чтобы объяснить ситуацию.

В итоге несколько человек остались в Микуне, поскольку этот рейс был последним в том день. Часть пассажиров не смогла попасть в Сыктывкар, часть – в другие населенные пункты. Этим людям пообещали вернуть деньги, передает «Комиинформ».

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