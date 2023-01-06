В Коми по нацпроекту благоустроили 115 территорий

Фото: пресс-служба Минстроя Коми

В 2022 году в Коми по национальному проекту «Жилье и городская среда» благоустроили 115 территорий. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минстроя.

В Коми благоустроили 76 общественных и 39 дворовых территорий. Эта работа была проведена в 46 населенных пунктах. Среди масштабных проектов – соборная площадь перед Свято-Стефановским собором, городские скверы на улицах Коммунистической и Димитрова в Сыктывкаре.

В 2023 году собираются благоустроить еще 78 общественных и 38 дворовых территорий. Уточняется, что 24 общественные территории победили в «народном» голосовании.

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