В Ухте Opel сбил 14-летнюю девочку

Фото: управление ГИБДД по Коми

В четверг, 5 января, в Ухте Opel Astra сбил 14-летнюю девочку на пешеходном переходе. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около трех часов дня. 29-летний мужчина ехал за рулем Opel по улице Советской в сторону проспекта Космонавтов. Напротив дома №10 иномарка сбила 14-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавшая получила поверхностную травму голеностопного сустава. Госпитализация девочке не понадобилась.

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