Коми Дед Мороз отправился на праздники в Москву

Фото: пресс-служба Министерства культуры

Коми Дед Мороз Кӧдзыд Пӧль отправился на праздники в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе республиканскго Министерства культуры.

В четверг, 5 января, в Москву съехались Деды Морозы из 14 российских регионов. Трехдневная акция стала частью фестиваля «Путешествие в Рождество». На мероприятии рассказали, как празднуют Новый год в разных субъектах РФ.

От Коми в столицу приехал Кӧдзыд Пӧль – Дед Мороз, Старец Холод. Он рассказал о своей родине и объяснил, почему в детстве его называли Войпелем, то есть Северным Ветром. Коми Дед Мороз вручит праздничные сувениры каждому гостю. Те, кто правильно ответил на все вопросы викторины, получил еще и ценные призы от Финно-угорского этнокультурного парка его зимней резиденции.

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