Названы самые редкие и самые популярные имена детей в Коми

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Названы самые редкие и самые популярные имена новорожденных в Коми в 2022 году. Соответствующие данные озвучили в республиканском Минюсте.

По состоянию на 25 декабря в Коми родились 6306 детей: 3 231 мальчик и 3 075 девочек. В 2021 году появилось на свет на 864 записи малыша больше. Наиболее популярными мужскими именами стали Артем, Максим, Александр, Матвей и Лев, а женскими – София, Ева, Ксения, Алиса, Мария. Самыми редкими именами стали Дамирослав, Добрыня, Евсей, Ждан, Митрофан, а у девочек – Белла, Веста, Грета, Евангелия, Луна, передает .«Комиинформ».

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