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НовостиПроисшествия7 января 2023 7:44

Четыре человека пострадали в ДТП в Коми

Источник:kp.ru
Фото: ГИБДД Коми

Фото: ГИБДД Коми

В ГИБДД Коми сообщили о серьезной аварии, которая произошла на дороге под Ухтой. По предоставленной информации, 6 января на втором километре дороги в сторону Шудаяги 56-летний мужчина не справился с управлением и столкнулся на встречной полосе с другой машиной.

В настоящий момент известно, что столкновение произошло между иномарками Ford Kuga и Mitsubishi Pajero. В результате случившегося четыре человека получили травмы различной тяжести. После первичного оказания помощи их отпустили домой.

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