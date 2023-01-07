Четыре человека пострадали в ДТП в Коми

Фото: ГИБДД Коми

В ГИБДД Коми сообщили о серьезной аварии, которая произошла на дороге под Ухтой. По предоставленной информации, 6 января на втором километре дороги в сторону Шудаяги 56-летний мужчина не справился с управлением и столкнулся на встречной полосе с другой машиной.

В настоящий момент известно, что столкновение произошло между иномарками Ford Kuga и Mitsubishi Pajero. В результате случившегося четыре человека получили травмы различной тяжести. После первичного оказания помощи их отпустили домой.

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