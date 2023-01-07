Жители Сыктывкара могут сдать свои елки в два экоцентра

Фото: архив КП
В столице Коми в период с 7 по 21 января можно будет сдать свою новогоднюю елку. По данным мэрии, деревья примут в двух экологических центрах.
Пункты приема расположены на Печорской, 30 и Дырнос 114/м. После сдачи елки переработают и сделают из них корм и подстилки для жителей зоопарка на станции юнатов.
Активисты напомнили, что перед сдачей с елки нужно снять все игрушки, мишуру и украшения.
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