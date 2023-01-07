В Троицко-Печорском районе Коми навстречу местным выскочил крупный волк

Волчий след вблизи ручья Колтыс. Фото: Нина ЮШКОВА

Волки в Республике Коми не редкость. Однако на днях серого видели недалеко от деревни Еремеево в Троицко-Печорском районе. По словам местных, хищников здесь не было давным-давно.

– Я ехала с Приуральского до бабушки в Еремеево на машине. Встреча с хищником произошла у ручья Колтыс, вблизи деревни. Мы аж встрепенулись! Зверь крупный. Выскочил на дорогу, а потом шмыгнул в лес и побежал, огибая заболоченный участок, – рассказал очевидец.

Фото волчьих следов сделано спустя пару дней. Как говорит фотограф, отметины немного запорошило снегом, но все же волчий след прослеживается.

Между тем, по информации местных жителей, волки очень редкие гости верховья реки Илыч, а в этом году зима выдалась малоснежной, поэтому, видимо, хищник смог добраться до населённых пунктов.

– Бабушка рассказывала, как в детстве они вечером играли с детьми во дворе и заметили, что к ним пришёл крупный пёс. Стали его закидывать снежками, чтобы он ушёл. А потом парнишки, которые осмелились подойди к бродяге поближе, закричали – это во-о-олк, это не собака! Но не дети испугались зверя, а, наоборот, хищник убежал в лес, – вспомнила старую историю жительница Приуральского Нина Юшкова.

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