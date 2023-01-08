Стало известно состояние выжившего в аварии с тремя погибшими на трассе Сыктывкар — Ухта 9-летнего мальчика

Фото: архив "КП"

Стало известно, в каком состоянии находится 9-летний Алексей Б. из Усинска, который выжил в смертельной аварии на трассе Сыктывкар — Ухта. В ДТП погибла его мама Екатерина и 6-летняя сестренка Лиза.

Как выяснила редакция «КП-Коми», состояние ребенка удалось стабилизировать. Мальчик получил в аварии тяжелые травмы и находился все это время в реанимации. Врачи диагностировали у юного усинца закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и общее переохлаждение. Позже подтвердился и перелом бедра.

- Из реанимации Лешу перевели в травматологию. Его ждет операция на бедро, - сообщил собеседник «Комсомолки».

Как сообщалось ранее, на 190-м километре дороги столкнулись Suzuki Grand Vitara и Renault Duster. Погибли две женщины и шестилетняя девочка. Кроме того, в аварии пострадали водители автомобилей и восьмилетний мальчик. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

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