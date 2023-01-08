Из-за аномальной морозной погоды в Коми объявлено штормовое предупреждение

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В Коми объявлено штормовое предупреждение. Всему виной аномальные морозы, которые ударили позавчера, 6 января, и только усиливаются.

По данным синоптиков ЦГМС Коми, в республике ожидаются 49-градусные морозы на севере и 35-градусные - в остальных районах. Отмечается, что климатическая норма для этого времени года -22 градуса.

- С 6 по 9 января в большинстве районов Республики Коми, по 10 января в северо-восточных районах Республики Коми, ожидается аномально морозная погода с отклонением среднесуточной температуры воздуха от климатической нормы в сторону холода на 10-15 градусов и более (норма -14...-22 градуса). Минимальная температура воздуха будет понижаться до -28...-35 градусов, местами до -44...-49 градусов, - говорится в сообщении.

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