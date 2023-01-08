Будут ли продлевать январские каникулы в школах Коми?

Фото: архив "КП"

В Коми не будут продлевать январские каникулы в школах. Об этом «КП-Коми» сообщили в Минобразования республики.

Родители учеников беспокоятся из-за аномальных морозов, многие просят продлить выходные и перенести начало учебного процесса, однако в ведомстве подчеркнули, что решение об отмене занятий принимают местные власти.

- Решение об отмене занятий или переходом на дистанционное обучение в связи с низкой температурой воздуха школа принимает самостоятельно с учетом текущих и прогнозируемых погодных условий, а также руководствуясь требованиями СанПиН к температурным нормам внутри учебных помещений, - заявили в министерстве.

Родителей же школа информирует либо посредством размещения информации на официальном сайте образовательного учреждения, либо через родительские чаты и социальные сети. Несмотря на погодные условия, школа должна работать при любой температуре наружного воздуха.

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