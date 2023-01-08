Погубивший 25 человек ухтинец попал в список самых опасных разыскиваемых преступников России

Фото: МВД РФ

Фахрутдин Махмудов из Ухты вошел в список самых опасных разыскиваемых преступников России. Мужчина обвиняется в гибели 25 человек. За помощь в его поимке готовы заплатить один миллион рублей.

Напомним, весной 2005 года в торговом центре «Пассаж» произошел пожар, который унес жизни 25 человек. Позже выяснилось, что это был поджог, организованный 57-летним Махмудовым и его братом.

Поджигателей нашли, задержали и отправили в тюрьму на пожизненный срок. Исполнители назвали фамилии заказчиков, в списке которых и были братья Махмудовы.

Тогда уроженца Дагестана задержали, но через время оправдали, позже оправдательный вердикт отменили, но к тому моменту преступники успели скрыться и сейчас находятся в международном розыске. По информации следствия, Фахрудин Махмудов скорее всего находится в другой стране.

МВД России просит всех, кто располагает информацией о местонахождении Фахрудина, звонить по телефонам: 02 (102) или 8 (495) 667-72-14, (8212) 282843, 282842, 282323, 89128625238. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

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