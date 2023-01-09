Видео ДТП с четырьмя пострадавшими в Ухте появилось в Сети

Фото: архив КП.

В сети появилась запись видео с регистратора ухтинского ДТП, в результате которого пострадали четыре человека. На запись попал момент столкновения двух автомобилей.

Напомним, авария произошла в преддверии Рождества, 6 января. Днем, около 14.40, на дороге Ухта – Шудаяг 56-летний водитель, державший путь со стороны Яреги, не справился с управлением своего Ford Kuga. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с двигающейся на своей полосе Митсубиси Педжеро во встречном направлении.

На видео видно, что обе машины пытаются уйти от столкновения, однако встречаются «в лоб» на обочине. Именно регистратор Митсубиси запечатлел момент столкновения с Фордом.

В результате случившегося четыре человека получили травмы различной тяжести. После оказания помощи всех участников ДТП отпустили домой.

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