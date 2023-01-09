В Коми первый учебный день в году объявили актированным из-за морозов

Фото: архив КП.

Сегодня, 9 января 2023 года, в Коми объявили актированным днем. По всей республике который день сохраняется морозная погода. Школьники по всей республике остаются дома.

В связи с ухудшением погодных условий муниципалитеты региона приняли решение об отмене занятий в общеобразовательных учебных заведениях. Таким образом, учащиеся 1-11 классов большинства муниципалитетов могут остаться дома: Сыктывдинский, Сысольский, Койгородский, Княжпогостский, Усть-Вымский районы. И Сыктывкар, конечно же.

В Удорском районе в селе Кослан, а также в населенных пунктах Троицко-Печорск, Приуральский, Нижняя Омра, Усть-Илыч Троицко-Печорского района учащиеся 1-11 классов также могут спать дальше. Однако в Якше школьники 10-11 классов идут на занятия.

В Ижме 1-5 классы будут учиться сегодня дистанционно.

Также каникулы продлеваются для учащихся 1-11 классов поселка Приозерный в Корткеросском районе Коми.

В Усть-Куломском районе сложная схема по актировке: МБОУ СОШ с. Усть-Кулом (1-6 классы, остальные классы учатся с 09.55 часов), Югыдъягская ООШ (1-11 классы), Ручевская ООШ (1-11 классы), МБОУ «Основная общеобразовательная школа» пст. Ягкедж (1-9 классы), отмена подвоза. Начальная школа-детский сад с. Дон (1-4 классы), МОУ Зимстанская СОШ (1-11 классы), МОУ Помоздинская СОШ им. В.Т. Чисталева (1-11 классы), отмена подвоза. МОУ Кебанъельская СОШ (1-9 классы), МОУ Керчомская СОШ (1-11 классы), МОУ Вочевская СОШ (1- 11 классы), МОУ ООШ с. Деревянск (1-9 классы), МОУ СОШ им. Р.Г. Карманова с. Усть-Нем (1-6 классы, остальные классы учатся с 10.00 часов), МОУ Тимшерская СОШ (1-11 классы), МОУ Шэръягская ООШ (1-9 классы), МБОУ СОШ с. Пожег (1-11 классы), отмена подвоза. МОУ Озъягская СОШ (1-8 классы).

В Прилузье уроки отменяются для учащихся 1-11 классов в Объячево и Летке, в селе Мутнице не идут в школу 1-4 классы, в селе Черемуховке – 2-11 классы.

В Воркуте актировка объявлена для учащихся 1-5 классов. В Вуктыле – 1-8 классов.

В связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия для учащихся 1-4 классов первой смены всех школ Печоры (включая районные).

Напомним, родители (законные представители) учащихся самостоятельно принимают решение о возможности посещения ребёнком образовательных учреждений. Традиционно актировки — это дни повторения пройденных знаний. Новые темы, как правило, не даются — только если набралось 60–70% класса.

Между тем, решение о переходе на дистанционное обучение в связи с морозами каждая школа принимает самостоятельно, а также руководствуясь требованиями СанПиН к температурным нормам внутри учебных помещений.

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